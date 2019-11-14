Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту Північний потік – 2.

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Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Також запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

Нагадаємо, що востаннє Володимир Зеленський розмовляв з Дональдом Туском у серпні. Тоді сторони обговорили основні результати саміту G7, який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Французька Республіка).