PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту Північний потік – 2.

Читайте: Співпраця і вільна торгівля: Зеленський поговорив по телефону з Ердоганом

Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Також запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

Нагадаємо, що востаннє Володимир Зеленський розмовляв з Дональдом Туском у серпні. Тоді сторони обговорили основні результати саміту G7, який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Французька Республіка).

Джерело: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС
Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС
Зеленський доручив Кабміну розробити закон щодо врегулювання діяльності ЗМІ
Зеленський доручив Кабміну розробити закон щодо врегулювання діяльності ЗМІ
Зеленський показав, як качає м’язи у спортзалі
Зеленський показав, як качає м’язи у спортзалі
Зеленський підписав указ про проведення основних реформ
Зеленський підписав указ про проведення основних реформ
Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group Джеку Ма відкрити R&D-центр в Україні
Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group Джеку Ма відкрити R&D-центр в Україні
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Зробили все в терміни й безпечно: Зеленський про розведення сил у Золотому
Зробили все в терміни й безпечно: Зеленський про розведення сил у Золотому
дональд туск
ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка