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Факти / Україна

Прокуратура просить заарештувати Ляшка через бійку з Герусом

Прокуратура просить заарештувати екс-нардепа Олега Ляшка через бійку з Андрієм Герусом.

Прокуратура просить заарештувати Ляшка через бійку з Герусом

Колишній голова фракції Радикальної партії, екс-депутат Олег Ляшко підозрюється в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту Бориспіль.

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– До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, – заявили у прес-службі Генпрокуратури.

Клопотання розгляне Бориспільський суд.

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з головою парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом через постачання електроенергії.

Джерело: Генпрокуратура України

Фото: УНІАН

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