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Факты / Украина

Прокуратура просит арестовать Ляшко из-за драки с Герусом

Прокуратура просит арестовать экс-нардепа Олега Ляшко из-за драки с Андреем Герусом.

Прокуратура просит арестовать Ляшко из-за драки с Герусом

Бывший глава фракции Радикальной партии, экс-депутат Олег Ляшко подозревается в насильственных действиях по отношению к главе комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту Борисполь.

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– В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, – заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ходатайство рассмотрит Бориспольский суд.

Напомним, 6 ноября 2019 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом из-за поставок электроэнергии.

Источник: Генпрокуратура Украины

Фото: УНИАН

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