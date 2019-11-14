У Верховній Раді розгорівся скандал навколо народного депутата Слуги народу Анни Скороход після затримання її чоловіка Олексія Алякіна. Як це було – у матеріалі Фактів ICTV.

14 листопада нардеп Слуги народу Анна Скороход заявила, що її чоловіка затримала поліція нібито через її політичну позицію. Спочатку ці звинувачення відкинув голова фракції Давид Арахамія, а пізніше про причини затримання Олексія Алякіна доповіла Генпрокуратура України.

Що сталося

Народний депутат від Слуги народу Анна Скороход заявила під час засідання Верховної Ради 14 листопада, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали у зв’язку з її “неугодною” для фракції позицією.

За її словами, на її чоловіка “вказали” за те, що вона відстоює державну власність української ГТС та голосувала проти відкриття ринку землі в Україні.

Скороход повідомила, що Алякіна затримали за запитом Росії, надісланим 2017 року.

– Сьогодні за мої політичні вподобання та бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів Адміністрації президента одного з замів генерального прокурора, мого чоловіка було затримано, – сказала вона.

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Реакція Слуги народу

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія після виступу Скороход заявив, що партія не має стосунку до затримання її чоловіка, а сама нардеп ніби пропонувала колегам у Раді “грошову допомогу” за голосування.

Також Арахамія звинуватив Скороход у лобіюванні інтересів конкретних олігархічних груп та повідомив про те, що винесе рішення про виключення її з фракції.

– Ми тільки на наступному засіданні фракції хотіли піднімати питання щодо виключення її з фракції. Тому що вона не працює на фракцію, вона не працює на Слугу народу, вона працює на якісь чиїсь власні інтереси.

Скороход зі свого боку заявила, що подасть до правоохоронних органів заяву проти Арахамії за наклеп. Вона також наголосила, що поки залишиться у складі фракції Слуга народу.

Реакція Генпрокуратури

У ГПУ повідомили, що Алякін перебуває в міжнародному розшуку через підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Раніше він уникнув екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей. Двічі рішення про надання громадянства Алякіну скасовували.

7 листопада 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив йому у задоволенні позовних вимог щодо неправомірності скасування громадянства.

Алякіна затримали 14 листопада через те, що 11 листопада 2019 року розшук правопорушника було відновлено.

Прокуратура Києва найближчим часом звернеться до суду з клопотанням про екстрадиційний арешт затриманого Алякіна.

До слова, про те, що відомо про Олексія Алякіна, чоловіка Анни Скороход, читайте у матеріалі Фактів ICTV.