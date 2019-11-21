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Факти / Україна

Індекс громадянств світу: Україна піднялася на п’ять позицій

В Індексі громадянств світу Україна піднялася на п’ять позицій, якщо порівнювати з минулим роком.

Індекс громадянств світу: Україна піднялася на п’ять позицій

Україна посіла 75 місце з показником 38,2% в Індексі громадянств світу, поліпшивши свій результат на п’ять позицій.

Найближчими сусідами України у рейтингу є Республіка Нікарагуа (74 місце) та Туреччина (76).

Читайте: Де живуть найщасливіші люди – рейтинг Євростату

На першому місці Франція з оцінкою 83,5%. Далі з однаковими показниками у 82,8% – Німеччина та Нідерланди.

Аутсайдери рейтингу – Афганістан (15,4%) та Сомалі (13,8%).

Раніше Факти ICTV писали, що Україна піднялась на сім пунктів у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020.

Джерело: QNI

Фото: Dreamstime

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