В Індексі громадянств світу Україна піднялася на п’ять позицій, якщо порівнювати з минулим роком.
Україна посіла 75 місце з показником 38,2% в Індексі громадянств світу, поліпшивши свій результат на п’ять позицій.
Найближчими сусідами України у рейтингу є Республіка Нікарагуа (74 місце) та Туреччина (76).
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На першому місці Франція з оцінкою 83,5%. Далі з однаковими показниками у 82,8% – Німеччина та Нідерланди.
Аутсайдери рейтингу – Афганістан (15,4%) та Сомалі (13,8%).
Раніше Факти ICTV писали, що Україна піднялась на сім пунктів у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020.
Джерело: QNI
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