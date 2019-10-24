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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рейтинг Doing Business 2020: Україна піднялася на 64 місце

Україна піднялась на сім пунктів у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020.

рейтинг

Україна зайняла 64 сходинку зі 190 країн у рейтингу Doing Business 2020, який щорічно оприлюднює Світовий банк.

Вона покращила свої показники у шести з 10 індикаторів.

Найбільшого прогресу вдалося досягти у захисті міноритарних акціонерів, що дало плюс 27 пунктів. Ще плюс 10 пунктів приніс Україні пункт отримання дозволу на будівництво.

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Крім того, на позитивні позиції в рейтингу вплинули такі показники: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що підвищення рейтингу України в Doing Business 2020 є позитивним сигналом для українських підприємців та зеленим світлом для іноземних інвесторів.

До першої десятки увійшли:

  1. Нова Зеландія
  2. Сінгапур
  3. Китай
  4. Данія
  5. Республіка Корея
  6. США
  7. Грузія
  8. Велика Британія
  9. Норвегія
  10. Швеція

Рейтинг Doing Business 2020 by Віта Гірко on Scribd

До слова, рейтинг Doing Business – це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості.

Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів, коли вони вирішують, чи варто заходити з інвестиціями в ту чи іншу країну світу.

Нагадаємо, у 2019 році Україна займала 71 місце у рейтингу Doing Business.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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