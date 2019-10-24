Україна піднялась на сім пунктів у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020.
Україна зайняла 64 сходинку зі 190 країн у рейтингу Doing Business 2020, який щорічно оприлюднює Світовий банк.
Вона покращила свої показники у шести з 10 індикаторів.
Найбільшого прогресу вдалося досягти у захисті міноритарних акціонерів, що дало плюс 27 пунктів. Ще плюс 10 пунктів приніс Україні пункт отримання дозволу на будівництво.
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Крім того, на позитивні позиції в рейтингу вплинули такі показники: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що підвищення рейтингу України в Doing Business 2020 є позитивним сигналом для українських підприємців та зеленим світлом для іноземних інвесторів.
До першої десятки увійшли:
- Нова Зеландія
- Сінгапур
- Китай
- Данія
- Республіка Корея
- США
- Грузія
- Велика Британія
- Норвегія
- Швеція
Рейтинг Doing Business 2020 by Віта Гірко on Scribd
До слова, рейтинг Doing Business – це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості.
Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів, коли вони вирішують, чи варто заходити з інвестиціями в ту чи іншу країну світу.
Нагадаємо, у 2019 році Україна займала 71 місце у рейтингу Doing Business.