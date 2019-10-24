Україна піднялась на сім пунктів у рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business 2020.

Україна зайняла 64 сходинку зі 190 країн у рейтингу Doing Business 2020, який щорічно оприлюднює Світовий банк.

Вона покращила свої показники у шести з 10 індикаторів.

Найбільшого прогресу вдалося досягти у захисті міноритарних акціонерів, що дало плюс 27 пунктів. Ще плюс 10 пунктів приніс Україні пункт отримання дозволу на будівництво.

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Крім того, на позитивні позиції в рейтингу вплинули такі показники: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що підвищення рейтингу України в Doing Business 2020 є позитивним сигналом для українських підприємців та зеленим світлом для іноземних інвесторів.

До першої десятки увійшли:

Нова Зеландія Сінгапур Китай Данія Республіка Корея США Грузія Велика Британія Норвегія Швеція

Рейтинг Doing Business 2020 by Віта Гірко on Scribd

До слова, рейтинг Doing Business – це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості.

Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів, коли вони вирішують, чи варто заходити з інвестиціями в ту чи іншу країну світу.

Нагадаємо, у 2019 році Україна займала 71 місце у рейтингу Doing Business.