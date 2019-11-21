Генпрокуратура досі розслідує справи Євромайдану, які налічують близько 4 700 епізодів зі злочинами під час Революції Гідності. У ГПУ запевняють, що жодна справа не зникне після переходу до Державного бюро розслідувань.

21 листопада відзначається День гідності та свободи – щорічне свято на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану, досі тривають. За словами колишнього керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, усього правоохоронні органи розслідують понад 4 700 епізодів у рамках справи Майдану.

В якому стані справи та чи загрожує їм щось у зв’язку з передачею з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань – у матеріалі Фактів ICTV.

Великі епізоди справи Євромайдану

Події біля Кабінету міністрів 25 листопада, 30 листопада, перший розгін учасників Майдану, події грудня на Банковій, спроби штурму Майдану 10-11 грудня, право на які правоохоронцям дали суди.

Злочини “тітушок”, напад на Тетяну Чорновол, січневі події і перші вбивства, викрадення Вербицького і Луценка, ранкова хода 18 лютого, події в Маріїнському парку, на Інститутській, на Грушевського, штурм Майдану з 18 на 19 лютого, найбільша кількість вбитих 21 лютого – роздача зброї як правоохоронцям, так і “тітушкам” в ніч на 21 лютого.

Переслідування активістів Автомайдану, провокації на Щорса, де були побиті і заарештовані майданівці, події на Кріпосному провулку та інші.

Понад 200 епізодів, пов’язаних з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності та арештами протестувальників, до яких могли бути причетні слідчі, прокурори, судді.

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Передача справ Майдану до ДБР

За словами Генерального прокурора України Руслана Рябошапки, справам Майдану нічого не загрожує у зв’язку з передачею їх до інших правоохоронних відомств. Більшістю з них тепер займаютимуться працівники Державного бюро розслідувань. Також епізоди передано до Національної поліції та Служби безпеки.

Нині відбувається інвентаризація справ спеціальною комісією у ГПУ за участі громадськості, повідомив Рябошапка. Він підкреслив, що слідчі дії будуть продовжуватися попри інвентаризацію.

У ГПУ також очікують на швидке ухвалення парламентом змін до закону про ДБР стосовно переходу слідчих з Генпрокуратури до цього відомства для розслідування справ Майдану.

Зі свого боку директор ДБР Роман Труба нагадав, що майданівські справи розглядатиме спецпідрозділ, у який увійдуть 27 слідчих. Ще стільки ж працівників до ДБР перейдуть із Генеральної прокуратури. Отже, загалом справи Євромайдану розслідуватимуть близько півсотні осіб.

До слова, Факти ICTV згадали перший день, коли українці вийшли на Євромайдан, який згодом перетворився на Революцію Гідності.

Источник: LB.ua, УНІАН