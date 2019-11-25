Український телеканал, який спеціально мовитиме на окуповані території, зможе стати конкурентом російським каналам.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський переконаний у тому, що жителі окупованих територій дивитимуться український телеканал, який має почати своє мовлення у 2020 році.

Він вважає, що український телеканал складе конкуренцію російським на окупованих територіях.

– По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими, – розповів Бородянський.

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Наразі триває підготовка до запуску зазначеного телеканалу.

За словами міністра, на ньому показуватимуть найкращі українські продукти і спеціально підготовлений контент.

До слова, Володимир Бородянський вважає, що Україна має ввести обмеження на володіння ЗМІ країни громадянами РФ.