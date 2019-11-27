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Факти / Україна

Альперіна затримано в Києві

Бізнесмена Вадима Альперіна затримали агенти НАБУ на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Альперіна затримано в Києві

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають “хрещеним батьком контрабанди”.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Альперіна затримало НАБУ, – написав він.

Колишній депутат Сергій Лещенко уточнив у Telegram, що Альперіна затримали на вході у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Читайте: Розшук Вадима Альперіна: чи прийде на допит та чому відбуваються “посадки” у митниці

Нагадаємо, 26 листопада  Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання бізнесмена Вадима Альперіна. Його розшукує НАБУ за підозрою у злочинах, пов’язаних з порушенням митного законодавства.

На заяву президента адвокат Вадима Альперіна відповів, що його підзахисний не приховується та 27 листопада сам прийде на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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