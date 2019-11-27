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Факти / Україна / Суспільство

Книги ЛакіБукс поповнили фонд інтернату Чернівецької області

Представники благодійного фонду ЛакіБукс та фонду Я майбутнє України завітали до Карапчівської школи-інтернату з подарунками та книгами для дітей.

Книги ЛакіБукс поповнили фонд інтернату Чернівецької області

Благодійний проект ЛакіБукс і фонд Я майбутнє України на День доброти завітали до Карапчівської школи-інтернату. Благодійники привезли подарунки дітям – одяг, засоби гігієни та книги від проекту ЛакіБукс. Про це розповідає ініціатор проекту ЛакіБукс, IT-бізнесмен Рустам Гільфанов.

– Ми вже багато років співпрацюємо із фондом Я майбутнє України та разом допомагаємо дітям-сиротам та сім’ям у складних ситуаціях.

2017 року ми започаткували проект ЛакіБукс, що видає науково-популярні книжки українською та безкоштовно розповсюджує їх бібліотеками та школами-інтернатами України.

Загалом за цей час було розповсюджено понад 7 тис. книг. Сьогодні екземпляри книжки #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА Кузька Кузякіна стали доступними для дітей ще одного закладу в Чернівецькій області, – говорить Рустам Гільфанов.

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#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА вийшла у проекті минулого року та здобула чимале визнання – отримала нагороду Всеукраїнського рейтингу Книжка року 2018 у номінації Пізнавальна та розвиваюча книга, потрапила у шорт-лист конкурсу Найкращий книжковий дизайн та до списку державних закупівель для бібліотек 2018 року.

Всесвітній день доброти – дата, яку щорічно відзначають у листопаді з 1998 року. Ця традиція прийшла до нас з Японії.

20 років тому у Токіо місцева волонтерська організація Всесвітній рух доброти вирішила нагадати людям у всьому світі, що доброта – це фундаментальна складова щасливого життя на планеті.

Нагадаємо, благодійний видавничий проект ЛакіБукс презентував книгу Однакові чи різні? Геноміка разом з Іванківською центральною районною бібліотекою.

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