Обмін полоненими між ОРДОЮ і Києвом може відбутися до кінця року.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік розповів, що обмін полоненими між ОРДЛО і Києвом може відбутися найближчим часом.

– Я переконаний, що сторони хочуть обміну і я сподіваюся, що він відбудеться в осяжний час, – сказав він.

За його словами, сторони ведуть “дуже серйозну роботу” і ця тема була головною під час дискусії гуманітарної робочої групи ТКГ, яка пройшла 27 листопада.

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Деталі, прізвища і терміни обміну будуть відомі тільки після зустрічі в нормандському форматі. Поки сторони готують списки.

За даними СБУ в полоні у бойовиків знаходяться 244 людини, але ті підтвердили тільки 74.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що списки утримуваних осіб закриті через загрозу зриву процесу. Він також сказав, що новий етап обміну складніше попереднього, оскільки включає як українських політв’язнів у РФ, так і заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях.