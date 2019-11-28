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Факти / Україна / Суспільство

Кодування супутникового ТБ: дата та список телеканалів

На початку 2020 року найбільші українські телеканали заблокують супутниковий сигнал. Які телеканали вдадуться до кодування супутника і коли зникне сигнал – у матеріалі Фактів ICTV.

Телебачення

20 січня 2020 року чотири найбільші медіагрупи закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів. Це торкнеться всіх, хто користується супутниковим телебаченням та не сплачує абонплату. До 20 січня включно вони мають або купити новий приймач і укласти договір з провайдером, або змінити тип прийому сигналу.

Факти ICTV писали, що робити після кодування супутникового сигналу.

Кодують свої сигнали чотири медіагрупи, а це 23 телеканали. Зокрема:

  • StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
  • 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді;
  • Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
  • Медіа група Україна: Україна, НЛО TV, Індіго TV.

У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві та ще низка телеканалів. Їх близько 40.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, чому закодовують сигнал і які альтернативи будуть у глядача.

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