Кодування супутникового телебачення заплановане на початок 2020 року. Які варіанти існують для глядача та де можна буде дивитись українські канали – розповідають Факти ICTV.

20 січня 2020 року 23 українські канали заблокують безкоштовний супутниковий сигнал. Серед них і канали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце.

Факти ICTV розповідають, які варіанти є у глядача, щоб залишатись з улюбленими телеканалами після кодування супутника. Їх всього сім.

Залишитись із супутниковим телебаченням

У такому випадку супутникову антену оновлювати не треба, варто тільки змінити тюнер на більш сучасну модель. Вони вже продаються в Україні, а рекомендована ціна – 1 099 грн. Придбати можна у свого провайдера або у спеціалізованому магазині техніки. Є варіант з орендою – таку послугу пропонують провайдери, і коштує вона 29 грн на місяць.

Нові тюнери підтримують систему кодування Verimatrix та мають маркування УТБ.

Після цього залишиться тільки підключити пакет послуг і насолоджуватись переглядом ТБ. Поки що в Україні два офіційних провайдери – Viasat та XtraTV. Пакети телеканалів коштують у них від 49 грн на місяць.

Перейти на цифрове ефірне телебачення Т2

Там закодовані канали залишаться у відкритому доступі. Все, що необхідно – ефірна антена та цифровий приймач DVB-Т2 (тюнер). Зважте, що у моделях телевізорів останніх п’яти років приймач DVB-T2 зазвичай вже вмонтований. Перевірити це можна в налаштуваннях.

Та для початку треба пересвідчитись – чи є покриття “цифрою” у вашому регіоні.

Перейти на кабельне телебачення

Дізнайтесь, чи покриває ваш район кабельний оператор та зв’яжіться з ним для підключення. В середньому це коштуватиме від 49 грн на місяць. Деякі стягують доплати і за підключення.

IPTV від інтернет-провайдера

Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет та телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

ОТТ-сервіси

Все, що потрібно – хороший інтернет та телевізор, який підтримує SmartTV або, як варіант, ноутбук чи смартфон. Сьогодні в мережі чимало онлайн-сервісів, які надають доступ до перегляду різноманітного контенту, зокрема і телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – це ті продукти, які працюють в Україні. Ціни – від 59 грн на місяць. В пакет зазвичай входять не тільки телеканали, а й низка фільмів у високій якості або інший контент.

Залишитись на “безкоштовному супутнику”

Можна не робити нічого. Є й такий варіант. Тоді у відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві та ще низка телеканалів. Їх близько 40.

Відмовитись від ТБ

Якщо вищезазначені варіанти вам не підходять – завжди є можливість відмовитись від телебачення взагалі. Є YouTube, Facebook та сайти провідних каналів – черпати інформацію та дивитись улюблені передачі можна й там. Правда, з невеличкою затримкою, адже спочатку контент демонструють на ТВ, а вже потім випускають у мережу.

Як бачите – існує чимало альтернатив безкоштовному супутниковому телебаченню.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали все, що треба знати про кодування супутникового сигналу телеканалів – навіщо це роблять, які переваги відкриються перед глядачем та які канали підтримали ініціативу.