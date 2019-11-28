Власником 100% акцій Приватбанку стала держава в особі Кабінету Міністрів.

Нацбанк опублікував інформацію, де вказаний новий власник Приватбанку. Станом на 25 вересня 2019 року власність банку передана від Мінфіну до Кабінету міністрів.

Видання Finclub припускає, що таким чином влада намагається уникнути повернення банку олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Екс-власники Приватбанку оскаржують договір купівлі-продажу акцій Приватбанку між Мінфіном і особами, які були на той момент акціонерами банку.

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Якщо Мінфін програє, він буде змушений повернути акції колишнім власникам, але тепер відомство вже не має до них доступу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд не дасть Україні траншу, поки Ігоря Коломойського не змусять повернути виведені з Приватбанку гроші.