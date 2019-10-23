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Факти / Україна

Приватбанк не повернуть екс-акціонерам – Богдан зустрівся з послами G7

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники провели зустріч з послами країн Великої сімки.

Зустріч з послами G7

Під час зустрічі з послами G7, яку доручив провести президент Володимир Зеленський, обговорили судову та економічні реформи, співпрацю з міжнародними партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.

На зустрічі були присутні керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів.

Говорили також про Приватбанк. Українська сторона вважає, що сьогодні не існує жодних підстав для повернення банка екс-акціонерам.

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Послів G7 проінформували про подальші кроки української сторони щодо ініціатив, які спрямовані на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату країни.

Також було сказано, що наступного тижня розглянуть законопроекти про анбандлінг Нафтогазу та відповідальності за незаконне збагачення.

Особливу увагу приділили переговорам з МВФ і реформуванню банківського сектору.

До слова, посли G7 підтримали економічні реформи, які збираються провести в Україні.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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