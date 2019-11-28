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Факти / Україна

РНБО розробляє п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов

У РНБО запевняють, що в основі усіх сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу лежать інтереси України.

РНБО розробляє п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов

У Раді національної безпеки і оборони України розглядають п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

Про це заявив голова РНБО Олексій Данілов.

За його словами, робота над способами реінтеграції Донбасу триває, і нині деталі сценаріїв засекречені.

Данілов додав, що Україна обов’язково поверне тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та анексований Крим.

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– Я можу вам сказати, повірте, усі ці п’ять сценаріїв, вони повинні бути тільки на користь нашої країни, тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами.

До слова, раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав перший крок для реінтеграції Донбасу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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