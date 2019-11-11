Спрощення процедур перетину лінії розмежування через КПВВ має стати першим кроком для реінтеграції Донбасу.

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що у питанні реінтеграції Донбасу потрібно йти на допомогу людям, які проживають у сірій і червоній зонах.

Він вважає, що почати потрібно зі спрощення процедур перетину лінії розмежування через КПВВ.

– Це реальні маленькі кроки, які можна швидко здійснити. Це помітний для очей одразу результат, і це буде здорово. Це перший крок, – сказав Сивохо.

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Радник секретаря РНБО додав, що люди мають бачити, що про них пам’ятають і піклуються.

До слова, перші напрацювання щодо реінтеграції окупованих територій можуть представити вже до кінця 2019 року.