У Києві на два місяці обмежили рух транспорту через підготовку до новорічних свят.

В центрі столиці змінили рух транспорт на два місяці через підготовку до зимових свят.

Так, рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду у напрямку Михайлівської площі.

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– Усі належні дорожні знаки ми вже змінили, тож просимо водіїв звертати на них увагу, – написали у Центрі організації дорожнього руху.

Обмеження руху в центрі міста діятимуть до 26 січня 2020 року.

Нагадаємо, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн. Факти ICTV писали, яка програма чекає на українців.

Джерело: Центр організації дорожнього руху