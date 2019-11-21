КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.

Тематика святкування Нового року і Різдва у Києві – Лускунчик і полтавська іграшка, а всі декорації будуть у білому, золотом і червоному кольорах.

– Цього року у нас дві тематики. Ми завжди продовжуємо українську тему. Якщо ви пам’ятаєте, це була “яворівська іграшка”, Марія Примаченко. Тепер Опішня, “полтавська іграшка” … Ми завжди також підтримували європейську тему. І друга тема класична – Лускунчик, – розповів засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

На Софійській площі можна буде не лише поринути в чарівний світ пригод Лускунчика, а й сфотографуватися з улюбленими героями. Тут облаштують чотири королівства – дитячих розваг, подарунків, лайків і смаку – між якими курсуватиме різдвяний експрес.

Цього року заплановано вдвічі більше заходів, ніж у минулому році: 21 – на Софійській площі і 20 – на Контрактовій.

– У нас буде перший український новорічний парад, фестиваль китайських ліхтарів, ковзанка, масштабне відкриття новорічної ялинки в центрі та усьому місті. Усі театри, кіно, музеї, бібліотеки, заклади культури будуть задіяні у святкуванні, – каже директор департаменту культури КМДА Діана Попова.

На Контрактовій площі з’явиться різдвяне європейське містечко в українських традиціях. Крім того, тут відкриють резиденцію Святого Миколая і засвітять 19 грудня ялинку, прикрашену в етнічному опішнянському стилі.

У програмі святкування – хода звіздарів 7 січня, виконання масової коляди, встановлення Дідуха та народні гуляння; щедрування в переддень Святого Василя, виступ фольклорних колективів. Щодня там можна буде покататись на стріт-арт ковзанці, де працюватимуть інструктори, та гірках.

Також відвідувачів чекатимуть насичена концертна програма від відомих виконавців, креативні фото-зони, атракціони, численні фуд-корти, сувеніри, скульптури-гіганти, ілюмінація, гірки.

Ялинку на Софіївській площі почнуть встановлювати 5 грудня, а 12 числа повинні закінчити. Висота ялинки 30 метрів і вона буде збірною. Гілки привезуть з Вінницької та Житомирської області. Вартість іграшок та ілюмінації – 2 млн 700 тис. грн.

– У цілому на святкування новорічних та різдвяних свят буде використано понад 9 млн 350 тис. грн, з яких основні є витрати на квитки для всіх школярів міста Києва та для всіх соціально незахищених дітей, – каже Попова.

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У новорічну ніч у столиці працюватиме фунікулер, який забезпечить зручне переміщення між Софійською і Контрактовою площами.

КМДА через війну на Донбасі не дозволяє під час свят запуск феєрверків і використання піротехніки, а також виступає категорично проти продажу на локаціях алкоголю.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік.