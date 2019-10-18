Організатори розсекретили деякі моменти святкування Нового року 2020 в Києві. Що відомо про організацію свята – читайте на Фактах ICTV.

На Новий рік 2020 на Софіївській площі у Києві традиційно встановлять ялинку. Організатори хочуть встановити живе дерево, але можливий варіант, що ялинку зберуть з гілок.

В будь-якому разі, за словами організаторів, її зроблять такою пишною, як у Німеччині.

Софіївську площу прикрасять яскравою ілюмінацією. Буде багато червоного, зеленого і золотого кольорів. На всій території встановлять великі яскраві арки і арт-об’єкти, красиву сцену.

Також планують встановити багато фотозон за мотивами німецьких казок.

Можу сказати, що так красиво ми ще не прикрашали Софіївську площу на Новий рік. Все буде дуже барвисто і казково, сподіваюся, сподобається всім, – говорить куратор проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.







Новий рік 2020: якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори / 2 фотографии

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Організатори обіцяють навіть приїзд Санта-Клауса з Європи. А на Софіївській площі побудують спеціальний павільйон, який буде присвячено історії казкового персонажа.

Цьогоріч концерти розпочнуться 19 грудня у день відкриття головної ялинки, і триватимуть у будні до 22.00, а у вихідні дні до 23.00.

Крім того, вже традиційно на Софіївській і Контрактовій площах з’являться новорічні будиночки, де можна буде купити їжу, гарячий глінтвейн та сувеніри.

До слова, раніше Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік 2020

Фото: Dreamstime, Folk Ukraine