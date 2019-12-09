Чому Fly Emirates вибрало своїм обличчям українську регбістку – Юрій Голик

Радник прем’єр-міністра Юрій Голик розповів, як українській спортсменці Наталії Мазур вдалося стати обличчям Fly Emirates.

Українська регбістка Наталія Мазур стала обличчям авіакомпанії Fly Emirates. Один з літаків цієї авіакомпанії прикрасило фото гравця національної збірної України з регбі-7. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем’єр-міністра Юрій Голик.

Українська спортсменка привернула увагу однієї з найбільших авіакомпаній світу після Чемпіонату Європи з регбі-7, який пройшов в 2018 році в Дніпрі. У 2015-2019 роках Голик працював радником голови Дніпропетровської ОДА і займався допомогою в проведенні чемпіонату.

– Перед туром Світової серії регбі-7 в Дубаї, а це вже 50 років розвитку цього виду спорту в країні, на літаках однієї з кращих авіакомпаній світу Fly Emirates з’явилася фотографія гравця Національної збірної України з регбі-7 Наталії Мазур, – написав він.

Читайте: Шахтар – Аталанта: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Як зазначив Голик, такий успіх – це результати проекту президента Федерації регбі Дніпропетровської області Дениса Давидова і власника Lustre Art Ігоря Дехи. У 2018 році на Чемпіонаті Європи з регбі-7 в Дніпрі збірна України посіла друге місце.

Регбі-7 – один з видів регбі-футболу. Матч з регбі-7 є змаганням двох команд, в кожній з яких сім гравців, гра триває два тайми по сім хвилин з перервою не більше двох хвилин.

Як і в регбі-15, основним завданням гравців на полі є зарахування балів шляхом занесення м’яча в залікову зону суперника або потрапляння у Н-подібні ворота вище перекладини.

Нагадаємо, екс-перша ракетка світу та чемпіонка Australian Open-2018, датчанка Каролін Возняцкі оголосила про завершення кар’єри.