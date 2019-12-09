Букмекери дали прогноз на матч Шахтар – Аталанта, який відбудеться в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Шахтар у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому гірники на ОСК Металіст у Харкові зіграють проти італійської Аталанти. Початок матчу о 19.55.

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Букмекери мінімально виділяють у цьому матчі господарів. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.56. Успіх Аталанти оцінюють у 2.60. Нічийний результат зустрічі — 3.60.

Нагадаємо, у п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграв унічию з Манчестер Сіті.