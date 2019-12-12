Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступному брифінгу в справі вбивства журналіста Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ назве замовників.
Правоохоронці визначили причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета, а замовників злочину правоохоронці зможуть назвати у найближчому майбутньому.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– Я хочу подякувати сьогодні усім слідчим, усім прокурорам. Дуже багато відповідей ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання – хто замовник. Я думаю, на це питання відповідь знайдеться дуже скоро. Я думаю – це буде вже остання зустріч з приводу вбивства Павла Шеремета.
Читайте: Вбивство Шеремета: хронологія розслідування, яке триває три роки
Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.