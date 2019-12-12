Правоохоронці визначили причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета, а замовників злочину правоохоронці зможуть назвати у найближчому майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я хочу подякувати сьогодні усім слідчим, усім прокурорам. Дуже багато відповідей ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання – хто замовник. Я думаю, на це питання відповідь знайдеться дуже скоро. Я думаю – це буде вже остання зустріч з приводу вбивства Павла Шеремета.