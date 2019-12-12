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Факти / Україна

Зеленський: Хто замовив Павла Шеремета – відповідь знайдеться дуже скоро

Президент Володимир Зеленський очікує, що на наступному брифінгу в справі вбивства журналіста Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ назве замовників.

Зеленський: Хто замовив Павла Шеремета – відповідь знайдеться дуже скоро

Правоохоронці визначили причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета, а замовників злочину правоохоронці зможуть назвати у найближчому майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я хочу подякувати сьогодні усім слідчим, усім прокурорам. Дуже багато відповідей ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання – хто замовник. Я думаю, на це питання відповідь знайдеться дуже скоро. Я думаю – це буде вже остання зустріч з приводу вбивства Павла Шеремета.

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Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

Результати

Фото: Dreamstime

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