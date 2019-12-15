Онищенка заарештували у Німеччині

Екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка взяли під варту в Німеччині.
Екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що Олександра Онищенка взяли під варту в Німеччині терміном на два місяці без права внесення застави.
Читайте: Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради
– Німецький суд у рамках розгляду справи про екстрадицію за запитом НАБУ народного депутата 8-го скликання Олександра Онищенка обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави терміном на два місяці. Схоже різдвяно-новорічні свята Олександр Онищенко проведе в німецькій в’язниці, – написав він.
Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей.
3 грудня екс-нардепа затримали в німецькому місті Аахен за запитом НАБУ і САП.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+