Онищенка заарештували у Німеччині

Екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка взяли під варту в Німеччині.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що Олександра Онищенка взяли під варту в Німеччині терміном на два місяці без права внесення застави.

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– Німецький суд у рамках розгляду справи про екстрадицію за запитом НАБУ народного депутата 8-го скликання Олександра Онищенка обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави терміном на два місяці. Схоже різдвяно-новорічні свята Олександр Онищенко проведе в німецькій в’язниці, – написав він.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей.

3 грудня екс-нардепа затримали в німецькому місті Аахен за запитом НАБУ і САП.