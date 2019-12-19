Обмін полоненими: Київ ініціює на 20 грудня відеоконференцію ТКГ

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма ініціював проведення 20 грудня відеоконференції для обговорення питання обміну полоненими.

Українська сторона у ТКГ ініціювала проведення 20 грудня відеоконференції щодо обміну полоненими.

– Ми сьогодні зустрілися у президента, поговорили про результати. Щойно я переговорив і з Гризловим. Треба спробувати завтра, 20 грудня, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину, – наголосив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

Він додав, що це питання президент ставить на перше місце, і ТКГ докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома.

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Нагадаємо, на переговорах ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося узгодити дати та цифри щодо обміну полоненими.

Джерело: Дарка Оліфер