Прогрес в оновленні списку полонених відсутній – Пристайко

Наразі учасникам ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про стан переговорів щодо наступного обміну полоненими.

За його словами, наразі Тристоронній контактній групі не вдалося домогтися прогресу у зазначеному питанні.

– Що я бачу на сьогодні – на превеликий жаль, про оновлення списків в іншій підгрупі домовитися не вдалося. Я бачу сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу, – сказав Пристайко.

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Міністр додав, що говорить про переговори ТКГ, які проходять у Мінську 18 грудня.

До слова, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська розповіла про те, що Україна хотіла б повернути 77 полонених в рамках першого етапу обміну всіх на всіх.

Зазначені особи були підтверджені з боку ОРДЛО.

Джерело: Україна 24