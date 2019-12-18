PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Прогрес в оновленні списку полонених відсутній – Пристайко

Наразі учасникам ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими.

Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про стан переговорів щодо наступного обміну полоненими.

За його словами, наразі Тристоронній контактній групі не вдалося домогтися прогресу у зазначеному питанні.

– Що я бачу на сьогодні – на превеликий жаль, про оновлення списків в іншій підгрупі домовитися не вдалося. Я бачу сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу, – сказав Пристайко.

Читайте: Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року – ЗМІ

Міністр додав, що говорить про переговори ТКГ, які проходять у Мінську 18 грудня.

До слова, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська розповіла про те, що Україна хотіла б повернути 77 полонених в рамках першого етапу обміну всіх на всіх.

Зазначені особи були підтверджені з боку ОРДЛО.

Джерело: Україна 24

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Мартін Сайдік
Ще потрібні деякі кроки – Сайдік про обмін полоненими
Війна на Донбасі
Перемир’я на Донбасі: чи зможе Україна встановити мир
Потяг
У МЗС розглядають можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО
Володимир Єльченко стане новим послом України в США
Володимир Єльченко стане новим послом України в США
Нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня – Пристайко
Нове перемир’я на Донбасі оголосять 20 чи 21 грудня – Пристайко
Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі – Пристайко
Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі – Пристайко
Пристайко назвав три пункти, які узгодять на засіданні в ТКГ
Пристайко назвав три пункти, які узгодять на засіданні в ТКГ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка