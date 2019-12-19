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Факти / Україна

Росія збереже транзит газу через Україну – Путін

Володимир Путін упевнений, що Україна та Росія зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції 18 грудня запевнив, що Росія не відмовиться від транзиту газу в ЄС через територію України.

– Питання в обсягах цього транзиту і термінах, на які можна укласти контракт, – уточнив він.

За його словами, це зручний маршрут, хоча і довший, ніж Балтійським морем.

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– Він довший і для нас дорожчий, але це хороший, відпрацьований маршрут. Ми готові його зберігати, – додав Путін.

Він вкотре зробив акцент на тому, що Росія готова продавати газ Україні за нижчою ціною, ніж зараз.

Нагадаємо, нові переговори щодо транзиту газу між Україною, Росією і ЄС мають відбутися вже 19 грудня.

Фото: Кремль

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