PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Контракт на транзит газу буде підписано до кінця року – Зеленський

Україна та Росія підпишуть довгостроковий контракт про транзит російського газу через нашу країну після 2019 року, заявив президент Володимир Зеленський.

Контракт на транзит газу буде підписано до кінця року – Зеленський

Київ налаштований підписати з Росією довгостроковий контракт про транзит російського газу через Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

– У нас дуже висока ймовірність, що контракт на транзит газу буде підписано до кінця року. Ми про це говорили і під час зустрічі нормандської четвірки, і тет-а-тет з президентом РФ. Ми усі налаштовані, щоб підписати контракт (про транспортування газу. – Ред.).

Я думаю, що ми зійдемося на контракті на 10 років. Я упевнений, що ми підпишемо великий договір про транзит. Це буде суто економічне питання, не політичний контракт. Європі це також вигідно, – заявив український лідер в ефірі програми Право на владу.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський анонсував зростання пенсій – кому підвищать
Зеленський анонсував зростання пенсій – кому підвищать
Контракт на транзит газу буде підписано до кінця року – Зеленський
Контракт на транзит газу буде підписано до кінця року – Зеленський
Буде три етапи звільнення утримуваних осіб – президент
Буде три етапи звільнення утримуваних осіб – президент
Зеленський: Якщо буде стіна з Донбасом – ми втратимо цю територію
Зеленський: Якщо буде стіна з Донбасом – ми втратимо цю територію
Буде складно, але Мінські угоди потрібно змінювати – Зеленський
Буде складно, але Мінські угоди потрібно змінювати – Зеленський
Зеленський пояснив, чому потиснув руку Путіну
Зеленський пояснив, чому потиснув руку Путіну
Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Програма Відкритий уряд в Україні: що передбачає та як її оцінюють у світі
Програма Відкритий уряд в Україні: що передбачає та як її оцінюють у світі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка