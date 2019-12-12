Контракт на транзит газу буде підписано до кінця року – Зеленський

Україна та Росія підпишуть довгостроковий контракт про транзит російського газу через нашу країну після 2019 року, заявив президент Володимир Зеленський.

Київ налаштований підписати з Росією довгостроковий контракт про транзит російського газу через Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

– У нас дуже висока ймовірність, що контракт на транзит газу буде підписано до кінця року. Ми про це говорили і під час зустрічі нормандської четвірки, і тет-а-тет з президентом РФ. Ми усі налаштовані, щоб підписати контракт (про транспортування газу. – Ред.).

Я думаю, що ми зійдемося на контракті на 10 років. Я упевнений, що ми підпишемо великий договір про транзит. Це буде суто економічне питання, не політичний контракт. Європі це також вигідно, – заявив український лідер в ефірі програми Право на владу.