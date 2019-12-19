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Факти / Україна

Трасу Київ-Одеса частково перекриють на 10 днів – де та коли

Трасу Київ-Одеса частково перекриють з 20 до 30 грудня через встановлення датчиків зважування в русі.

Трасу Київ-Одеса частково перекриють на 10 днів – де та коли

Трасу Київ-Одеса частково перекриють з 20 до 30 грудня 2019 року через встановлення датчиків Системи зважування в русі.

– Повідомляємо учасникам дорожнього руху про встановлення з 20 до 30 грудня тимчасових обмежень у русі дорогою М-05 Київ-Одеса на ділянці від км 35+500 до км 37+500 (WIM 5). Обмеження пов’язані з виконанням робіт з підготовки доріг для встановлення датчиків системи зважування у русі, – йдеться в повідомленні Укравтодору.

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За попередньою інформацією, місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху відповідно до вимог ДСТУ щодо безпеки дорожнього руху.

До речі, 19 грудня цент Києва закриють для транспорту. Заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Фото: Unsplash

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