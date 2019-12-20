Рада підтримала скасування книг обліку для ФОПів, які не платять ПДВ

Рада ухвалила в першому читанні законопроект про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців.

Відповідно до ухваленого в першому читанні законопроекту №2524, пропонується скасувати книги обліку для фізичних осіб-підприємців, які не є платниками податку на додану вартість.

Також планується дозволити платнику податків через електронний кабінет за умови документального підтвердження виправити неточну інформацію про себе, яка доступна через цей сервіс.

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Проект закону в першому читанні підтримали 299 народних депутатів. Міністр Кабінету міністрів Дмитро дубілет повідомив, що до другого читання законопроект допрацюють.

Раніше Факти ICTV писали про те, що податкові борги ФОПів за листопад знизилися на 2 млрд грн.