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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Податкові борги ФОПів за листопад знизилися на 2 млрд грн

У листопаді загальна сума податкової заборгованості фізичних осіб-підприємців скоротилася на 2 млрд грн.

Податкові борги ФОПів за листопад знизилися на 2 млрд грн

Крім того, з реєстру боржників зникли 50 тис. ФОПів.

До листопада 2019 року загальний податковий борг підприємців регулярно зростав. За останній місяць відбувся різкий стрибок зі зменшення боргів як на місцевому, так і на національному рівнях.

Читайте: До 5 млн грн: НБУ спростив кредитування ФОП

Пояснити таку несподівану динаміку складно. На думку Державної податкової служби, всі 50 тис. фізичних осіб підприємців в один місяць погасили борг.

– Протягом жовтня 2019 року 92,7 тис. платників податків погасили податковий борг. Водночас протягом зазначеного періоду у 46,4 тис. суб’єктів господарювання виник новостворений податковий борг. Кількість боржників, як і сума податкового боргу, є змінною величиною, тому стан розрахунків платників з бюджетом може змінюватись щоденно, – зазначили в ДПС.

Раніше Факти ICTV писали про те, що для ФОПів-неплатників податку на додану вартість скасують книги обліку.

Джерело: Опендатабот

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