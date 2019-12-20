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Факти / Україна / Суспільство

Уряд виділив 46 млн грн на ліквідацію заборгованості перед лікарями

На позачерговому засіданні уряду міністри постановили виділити у регіони 46 млн грн, аби ліквідувати заборгованість заробітніх виплат лікарям.

Уряд виділив 46 млн грн на ліквідацію заборгованості перед лікарями

20 грудня на позачерговому засіданні Кабміну вирішили спрямувати 46 млн грн у регіони, щоби виплатити лікарям заборговану заробітню плату.

– Це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів, – наголосив Гончарук.

Читайте: Виплаті лікарняних бути: Кабмін затвердив нарахування

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що Бюджетний комітет ще має затвердити це рішення.

Раніше уряд спрямував 322,6 млн грн для виплати зарплати шахтарям.

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