Виплаті лікарняних бути: Кабмін затвердив нарахування

Уряд збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 млрд грн.
Витрати збільшили в частині матеріального забезпечення: фінансування лікарняних, допомоги під час вагітності та пологах та допомоги на поховання.
Загальна сума витрат становить 15,361 млрд грн.
Такі зміни пов’язані з фактичним перевиконанням статті доходів бюджету, зокрема за рахунок більш прогнозованої сплати ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподілу коштів.
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Загальні доходи ФССУ з урахуванням залишку коштів на початок року становлять 25,665 млрд грн.
Раніше уряд спрямував 322,6 млн грн для виплати зарплати шахтарям.
Джерело: ФССУ
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