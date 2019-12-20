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Факти / Україна

Виплаті лікарняних бути: Кабмін затвердив нарахування

Уряд збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 2019 рік на 1 млрд грн.

лікарняний в україні

Витрати збільшили в частині матеріального забезпечення: фінансування лікарняних, допомоги під час вагітності та пологах та допомоги на поховання.

Загальна сума витрат становить 15,361 млрд грн.

Такі зміни пов’язані з фактичним перевиконанням статті доходів бюджету, зокрема за рахунок більш прогнозованої сплати ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподілу коштів.

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Загальні доходи ФССУ з урахуванням залишку коштів на початок року становлять 25,665 млрд грн.

Раніше уряд спрямував 322,6 млн грн для виплати зарплати шахтарям.

Джерело: ФССУ 

Фото: Dreamstime

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