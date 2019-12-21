Верховна Рада IX скликання закрила останнє пленарне засідання у цьому році. Наскільки продуктивними були нардепи у 2019-му та чи спрацював турборежим – у матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада IX скликання незабаром піде на новорічні канікули. 20 грудня 2019 року – останній сесійний день напередодні новорічних свят. Наступного разу парламентарі зберуться під куполом 14 січня 2020 року.

Факти ICTV підбивають підсумки чотирьох місяців роботи депутатів – що встигли наухвалювати у турборежимі, чи ефективними виявились депутати та які законопроекти перенесли на наступний рік.

Що встигли депутати за чотири місяці?

83% ухвалених законопроектів належать президентській партії Слуга народу. Такого висновку дійшли експерти Комітету виборців України.

Це не дивно, оскільки у Раді сформувалась так звана монобільшість, що дозволяє президентській партії самостійно ухвалювати рішення. Завдяки цьому парламент за чотири місяці встиг виконати чимало передвиборчих обіцянок.

Зняли недоторканність з народних депутатів. У вересні депутати проголосували за зміни до Конституції, а у грудні ухвалили додаткові правки, які регулюють механізми відповідальності нардепів.

У вересні депутати проголосували за зміни до Конституції, а у грудні ухвалили додаткові правки, які регулюють механізми відповідальності нардепів. Повернули відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Так, майно корупціонерів має бути конфісковане, а викривач корупції може отримати грошову винагороду.

Так, майно корупціонерів має бути конфісковане, а викривач корупції може отримати грошову винагороду. “Слуги народу” також, як і обіцяли, перезавантажили Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію судів.

Монобільшість не запорука успіху

Попри турборежим і наявність монобільшості, парламентарі залишили низку важливих законодавчих ініціатив на наступний рік.

Зокрема, законопроект про ринок землі у другому читанні так і не розглянули. До нього надійшло близько 5 тис. правок, а засідання аграрного комітету щоразу затягуються до ночі. Востаннє спікер парламенту Дмитро Разумков доручив комітету завершити розгляд всіх правок до 10 січня.

Окрім того, обіцяна легалізація грального бізнесу не відбулась. Натомість у грудні цей законопроект відправили на доопрацювання.

– Намагались через турборежим протиснути передвиборчі обіцянки, але виконали не все. Чекаємо, що вони підуть далі. Серед того, що забули – пакет законів про народовладдя, про місцевий та всеукраїнський референдуми, – додає політолог Андрій Золотарьов.

Не такий вже й турборежим?

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель наголошує, що турборежим – це перебільшення. За даними їх організації, за три місяці ця Рада випереджала попередню лише на 12 ухвалених законопроектів. Натомість страждає їх якість – 52% законопроектів отримують негативні висновки Мінфіну.

– Рівень так званого фінансового популізму, коли депутати реєструють законопроекти, які не мають шансів бути втіленими, значно зросла. У 2015-2016 роках наша організація критикувала парламент минулого скликання за те, що 32-33% законопроектів бути заблоковані Мінфіном.

Серед негативних тенденцій експерт називає також голосування всліпу та відсутність плану ухвалення законів, а відповідно – і законодавчих пріоритетів.

– Досить широкого поширення набуває практика голосування, коли документи майже не читають. Прикладом може слугувати Виборчий кодекс, який був ухвалений Верховною Радою. З таким складним документом навряд змогла ознайомитись більшість нардепів.

Сутички і конфлікти нардепів

Не обійшлось у цій Раді і без конфліктів. Найбільший камінь спотикання – законопроект про відкриття ринку землі. Його опоненти блокували трибуну, зривали засідання та заважали виступам депутатів на аграрному комітеті.

Доходило і до бійок. Востаннє на комітеті сталась сутичка Іллі Киви та депутата зі Слуги народу Андрія Мотовиловця. Зокрема, нардепи з Опозиційної платформи намагались блокувати засідання.

Не гладко і всередині президентської партії. Нещодавно журналісти стали свідками бійки між “слугами народу” Максимом Бужанським та Гео Леросом. Як потім розповідала Ірина Верещук, причиною стало “своєрідне почуття гумору” останнього.

Все тримається на рейтингу Зеленського?

Політолог Золотарьов впевнений – монобільшість все ще тримається за рахунок рейтингу президента.

– Він перекриває прорахунки керівництва фракції, деякі дії депутатів.

Якщо рейтинг знизиться, конфліктні ситуації всередині фракції перейдуть з площини тактичних прорахунків у стратегічні проблеми, впевнений експерт. Він попереджає, опозиційні партії, які сьогодні палко виступають проти запровадження ринку землі, можуть об’єднатись у протистоянні з фракцією президента.

– Питання часу, коли противники партії влади згуртуються за відомим принципом Гуртом і батька бити легше.

Непорозуміння з урядом

Серед недоліків у перших місяцях роботи Верховної Ради Олексій Кошель називає низькі показники ухвалення урядових законопроектів. Зокрема, депутати голосують за законопроекти Кабміну Гончарука втричі менше, ніж голосували за законопроекти Кабміну Гройсмана і вдвічі менше – Яценюка.

– Це один з ключових критеріїв в оцінці роботи парламенту. За парламентсько-президентської моделі, коли є провладна монобільшість, відсоток підтримки урядових законопроектів мав би бути досить високим. Не 14% як зараз, а як мінімум 70-80%.

Так, експерти наводить у приклад законопроект про ринок землі, коли замість урядового за основу ухвалили проект депутатів.

– Треба налагоджувати механізми співпраці, які б дозволяли запроваджувати середньострокове або довгострокове планування. Повертатись до ідеї спільного плану законодавчої роботи між урядом та парламентом із вказуванням послідовності і чіткого терміну ухвалення законопроектів.

За кількістю інтриг, сутичок та курйозів цей парламент точно не відрізняється від попередніх. Втім, ухвалені законопроекти свідчать, що, принаймні зараз, Слуга народу готова виконувати передвиборчі обіцянки. Чи триматиме цю тенденцію президентська партія наступного року і чи не об’єднається проти неї опозиція – побачимо вже незабаром.

Лілія Ященко