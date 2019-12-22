В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, поїздки до Росії винятково за закордонним паспортом дадуть додаткові гарантії.

Перетин кордону на підставі закордонного паспорта дозволить уникнути бюрократичної тяганини у разі втрати документа.

Крім того, цифрова база даних з біометричними паспортами передбачає швидкий та дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової “книжечки” – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

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Вадим Пристайко також додав, що виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до Росії боржників за аліментами та осіб, які порушили український закон.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року перетинати кордон з РФ можна буде лише за закордонним паспортом.