PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги

За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, поїздки до Росії винятково за закордонним паспортом дадуть додаткові гарантії.

В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги

Перетин кордону на підставі закордонного паспорта дозволить уникнути бюрократичної тяганини у разі втрати документа.

Крім того, цифрова база даних з біометричними паспортами передбачає швидкий та дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

Читайте: В Україні запустять послугу виготовлення закордонного паспорта за один день

Вадим Пристайко також додав, що виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до Росії боржників за аліментами та осіб, які порушили український закон.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року перетинати кордон з РФ можна буде лише за закордонним паспортом.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну
Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну
Контракт на транзит російського газу укладено: чи вигідно це Україні
Контракт на транзит російського газу укладено: чи вигідно це Україні
Зупинка на самому фініші: наслідки санкцій США для Росії та її газових потоків
Зупинка на самому фініші: наслідки санкцій США для Росії та її газових потоків
Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років
Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Александр Хацкевич возглавил Ротор
Екс-тренер Динамо Хацкевич працевлаштувався в Росії
Стрілянина на Луб’янці: стало відомо ім’я нападника
Стрілянина на Луб’янці: стало відомо ім’я нападника
Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка