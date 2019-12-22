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Факты / Украина / Политика

Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, поездки в Россию исключительно по заграничному паспорту дадут дополнительные гарантии.

Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества

Пересечение границы на основании загранпаспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа.

Кроме того, цифровая база данных с биометрическими паспортами предусматривает быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

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Вадим Пристайко также добавил, что выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон.

Напомним, с 1 марта 2020 года  пересекать границу с РФ можно будет только по заграничному паспорту.

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