Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, поездки в Россию исключительно по заграничному паспорту дадут дополнительные гарантии.

Пересечение границы на основании загранпаспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа.

Кроме того, цифровая база данных с биометрическими паспортами предусматривает быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової “книжечки” – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

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Вадим Пристайко также добавил, что выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

Напомним, с 1 марта 2020 года пересекать границу с РФ можно будет только по заграничному паспорту.