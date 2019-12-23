Санкції США vs морські потоки Газпрому: хто кого?

Напередодні ухвалення газового контракту між Україною та Росією США ввели санкції проти Північного потоку-2 та Турецького потоку. Чому країна пішла на цей крок та як це допоможе Україні – в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів президент Yorktown Solutions Деніел Вайдіч.

Деніел Вайдіч, президент Yorktown Solutions LLC, впевнений, транзит газу для України – не просто фінансове питання. Йдеться про геополітику та національну безпеку.

Україна отримала “різдвяний подарунок” від США – санкції проти морських газопроводів Північний потік-2 та Турецький потік, якими Росія прагне обійти українську ГТС. Це дає нам надію на те, що Газпром не встигне завершити ці газогони вчасно або ж узагалі зупинить будівництво.

Це підштовхнуло Росію до підписання довгострокового контракту на транзит українською трубою – всі технічні моменти угоди мають погодити вже до 29 грудня.

Боротьба лобістів у Вашингтоні за та проти санкцій тривала 2,5 роки. Але завершилася перемогою для України. Підрядники, що працювали на будівництві Північного потоку-2, вже заявили про вихід з нього.

На боці Києва у Вашингтоні виступав і президент Yorktown Solutions (США) Деніел Вайдіч. Про деталі несподіваної енергетичної допомоги з-за океану він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV.

– На Вашу думку, наскільки Північний потік-2 і Турецький потік є небезпечними для України та Європи?

– Я б сказав, що для України це питання не лише фінансового характеру. Так, Київ отримує від транзиту російського газу до Європи $3 млрд. І це приблизно дорівнює оборонному бюджету країни.

Але Росія також залежна від транзиту газу територією України. Сама його наявність стримує Кремль від масштабних військових дій на Сході України.

Саме це ми намагалися розтлумачити офіційним особам і зацікавленим сторонам у Вашингтоні. Для України питання продовження транзиту – не лише фінансове. Це ще питання безпеки та оборони. А для Європи – це питання рівня залежності від Росії. Крім того, ЄС має бути зацікавлений у мирі та стабільності в Україні. Натомість обхідні газопроводи підвищують ризик масштабних військових дій і посилення агресії Росії.

– Які шанси зупинити або хоча б призупинити будівництво цих трубопроводи після запровадження санкцій?

– Коли ми розпочали кампанію щодо запровадження санкцій 2,5 роки тому, вірогідність успіху була 0,01%. Тому сам законопроект уже став величезним успіхом. Але після ухвалення він стає обов’язкових для виконання.

Тож компанії, котрі продовжать будувати ці морські трубопроводи, а їх усього лише п’ять-шість у всьому світу, підпадуть під санкції США.

Для них це фактично означатиме банкрутство. Тож вони будуть змушені обирати: або негайно зупинити роботу над цими проектами, або продовжувати прокладати трубопроводи, але опинитися під санкціями США й зрештою збанкрутувати.

– Наскільки ці санкції вдарять по західним партнерам Газпрому?

– Насправді ці санкції – не проти західних компаній, а проти конкретних газопроводів – Північного потоку-2 та Турецького потоку.

Та проти нас працює серйозна опозиція. Зокрема, й німецький посол та інші високі посадовці приїжджали до Вашингтону щотижня, аби протистояти санкціям. Вони намагалися завадити нам подати законопроект. Але їм це не вдалося.

– Чому тема обхідних газопроводів Газпрому є такою важливою для США?

– Бо ці обхідні газопроводи не мають комерційного сенсу. Вони – продовження російської агресії проти України. Завдяки морським трубопроводам Кремль прагне позбавити Київ транзиту. США в цьому не зацікавлені. Ми прагнемо миру. Тому й запроваджуємо санкції. Вони – надзвичайно важливі та необхідні для України та Європи.

Саме тому ми намагалися пояснити це у Вашингтоні. І поінформувати, які можуть бути наслідки для регіону від можливої зупинки транзиту газу через Україну.

Ще раз нагадаю, для Києва це не просто фінансове питання. Йдеться про геополітику та національну безпеку!

До слова, Україна та Росія домовились про транспортування газу українськими ГТС на найближчі п’ять років. Факти ICTV розповідали, на яких умовах було досягнуто домовленостей і чи вигідні вони Україні.

Фото: Albanian Free Press

Олексій Савіцький