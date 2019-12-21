Газовий контракт між Україною та Росією буде укладено на п’ять років. РФ виплатить майже $3 млрд боргу, втім Україна має відмовитись від претензій на $12 млрд. Чи вигідні такі умови для України та чому РФ пішла на компроміс – у матеріалі Фактів ICTV.

Газпром транспортуватиме газ українськими ГТС найближчі п’ять років. Про це домовились сторони під час переговорів у Мінську, повідомив на брифінгу міністр енергетики України Олексій Оржель.

Газові переговори України та Росії із залученням ЄС тривають з початку 2019 року, адже з 1 січня 2020-го минулий контракт на транзит російського газу українською ГТС спливає.

Переговори вели газові монополісти країн, міністри та навіть президенти. Зокрема, Володимир Зеленський обговорював питання газу з Володимиром Путіним в рамках нормандського саміту.

20 грудня у Мінську тривав черговий раунд газових переговорів, де країни нарешті досягли консенсусу.

Транзит Україною буде

Україна та Росія укладуть договір про транзит газу на 5 років з подальшою його пролонгацією на 10 років.

Визначили і мінімальні обсяги транспортування блакитного палива. У перший рік – 65 млрд кубометрів, наступні чотири – по 40 млрд кубометрів.

Підготувати документи сторони мають до 29 грудня, аби з 1 січня транзит продовжився. Зокрема, Оператор ГТС і Нафтогаз протягом тижня підпишуть контракти з Газпромом.

Також українська сторона зазначила, що тариф на транспортування газу для Росії зростатиме. Втім, суми ще не називались.

Натомість роcійський віце-прем’єр Дмитро Козак зазначив, що плата за транзит – комерційна таємниця.

Нафтогаз наполягав на тому, аби укласти контракт на 10 років із транзитом у 60 млрд кубів щорічно, натомість Газпром пропонував лише річний контракт з обсягами, які визначатиме він сам. Причиною стало будівництво Північного потоку-2, у разі завершення якого Росія може повністю відмовитись від послуг української ГТС.

Україна відмовляється від позовів у міжнародних арбітражах

Окрім того, російський Газпром мусить повернути українському Нафтогазу борг у $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Міністр енергетики Олексій Оржель також зазначив, що РФ має виплатити його грошима, а не газом, як обговорювалось раніше, і зробить це до Нового року.















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Натомість Україна зобов’язалась відмовитись від всіх інших позовів проти Газпрому у судах. Нагадаємо, Нафтогаз вимагає ще близько $12 млрд – за перегляд транзитного тарифу з 13 березня 2018 року до кінця 2019-го та в межах інших зобов’язань.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що відмова від позовів стала однією з причин для Росії погодитись на транзит.

– Новий арбітражний процес на суму $12 млрд, який ініціював Нафтогаз, став економічним стимулом для російської сторони. Замість того, щоб судитись і нести ризик програшу, вони вирішили продовжити транзит і в більш стандартний спосіб платити Україні.

Чому це важливо?

За різними підрахунками, якщо б Росія відмовилась від транзиту, це коштувало б Україні близько $3 млрд щорічно.

Окрім того, на брифінгу Вітренко наголосив, що це й безпекове питання для держави.

– Це питання доходів українського бюджету, робочих місць в ГТС – це десятки тисяч людей, а також геополітичне та безпекове питання, адже збереження статусу України як транзитної держави дуже важливе.

Чому Росія погодилась?

Росія, яка спочатку вимагала річний контракт на невигідних для нас умовах, погодилась йти на компроміс. Це обумовлено сприятливою для України кон’юнктурою, яка склалась на міжнародній арені, впевнений політичний експерт Олександр Мусієнко.

По-перше, це перемога Нафтогазу у Стокгольмському арбітражі. Окрім того, не можна недооцінювати внесок США, зокрема введення жорстких санкцій проти компаній, що будують Північний потік-2.

Також, впевнений експерт, у Газпрому сьогодні немає альтернативи українській ГТС.

– Вони мають виконувати зобов’язання перед європейськими партнерами і транспортувати газ. Північний потік-2 заблокований і, думаю, побудований не буде, а Турецький потік не може забезпечувати такі об’єми. Відтак, Україна потрібна.

Росія все ще може зірвати угоду

Попри оптимізм щодо досягнення домовленостей, деякі експерти попереджають про можливі ризики, зокрема з боку Росії.

– Це більше геополітична угода і вона розрахована на незначний термін, доки не зміниться розклад сил в ЄС, і, особливо, у США. Окрім того, РФ пішла на переговори під тиском і може у будь-який момент зірвати угоду. Тому окремі позиції можуть бути переглянуті, – впевнена експерт Центру структурної політології Вибір Лілія Брудницька.

Хоча вона додає – економічна частина угоди дає підстави стверджувати, до кінця опалювального сезону все буде стабільно. Але споживачам не варто очікувати на зниження тарифів на газ, принаймні у два-чотири рази.

Виправданий компроміс

Політичний експерт Олександр Мусієнко зазначає – домовленості, яких досягли сторони, можна вважати перемогою для України. Він також відзначає, що визначені обсяги газу – доволі значні для України.

– В транзиті найголовніше – це обсяги, тобто те, за що ми отримаємо плату. Мінімум на п’ять років ми отримаємо доволі значні обсяги, ГТС працюватиме, гроші від транзиту надходитимуть, крім того, отримаємо потрібні для бюджету $3 млрд.

Він також наголошує, що відмова України від позовів проти Газпрому – це виправданий компроміс, без якого контракт міг би зірватись.

– Для того, щоб в подальшому мати якісь нормальні, наскільки це можливо з Росією, відносини і забезпечувати транзит, цей компроміс щодо того, що ми не пред’являємо подальші претензії, виправданий. Інакше досягти сприятливішого контракту для України було б малоймовірно.

Нагадаємо, 20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу.

Лілія Ященко