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Факти / Україна

Ринок землі: аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому закон про відкриття ринку землі.

Ринок землі: аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон

Більшість членів аграрного комітету парламенту проголосували за те, щоб рекомендувати Верховній Раді проголосувати в цілому за закон №2178-10 про обіг земель сільгосппризначення.

Документ з правками передадуть до сесійної зали.

Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський повідомив, що вони розглянули понад 3 тис. поправок.

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Зокрема, аграрний комітет рекомендував врахувати такі поправки: купувати землю зможуть тільки громадяни України, громади та українські компанії, допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі, а ліміт складе 10 тис. га в одні руки.

Нагадаємо, 19 грудня на засіданні аграрного комітету під час розгляду поправок до законопроекту про ринок землі сталасябійка між народними депутатами.

Джерело: 24 канал

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