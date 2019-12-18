На засіданні аграрного комітету Ради сталася бійка

Під час блокування трибуни на засіданні аграрного комітету Верховної Ради сталася бійка між народними депутатами.

Під час розгляду аграрним комітетом Верховної Ради поправок до законопроекту про ринок землі народні депутати з фракцій Опозиційна платформа – За життя і Батьківщина заблокували трибуну.

Під час цього народний депутат Ілля Ківа побився з одним з нардепів, який був присутній на засіданні.

Бійка тривала не довго, оскільки нардепів швидко розняли.

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Під час блокування трибуни народні депутати з опозиції кричали Ганьба.

Нагадаємо, засідання аграрного комітету, на якому розглядають поправки до законопроекту про ринок землі почалося 18 грудня о 15.00.

На ньому присутні члени зазначеного комітету, а також народні депутати, які запропонували свої поправки до проекту закону.

Передбачається, що засідання триватиме до розгляду всіх поправок і може закінчитися о 6.00.

Відео: Євгенія Кравчук