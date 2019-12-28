Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання

До Нового року залишился усього три дні, а нардепи уже встигли підвести підсумки своєї роботи. Скільки законів розглянули та ухвалили депутати останнього скликання, читайте на сайті Факти ICTV.

Верховна Рада IX скликання почала свою роботу у серпні 2019 року.

20 грудня нарпдепи провели останній сесійний день напередодні новорічних свят. Наступного разу парламентарі зберуться під куполом 14 січня 2020 року.

Від початку скликання парламент розглянув 428 законопроектів, серед них 141 ухвалено в цілому і ще 37– за основу.

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Більше про підсумки роботи Верховної Ради IX скликання читайте в матеріалі Фактів ICTV.