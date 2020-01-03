Андрія Клюєва заочно заарештовано

Колишньому першому віце-прем’єр-міністру уряду Миколи Азарова Андрію Клюєву ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вищий антикорупційний суд 3 січня заочно арештував Андрія Клюєва, який перебуває у міжнародному розшуку.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Клюєв був першим віце-прем’єр-міністром уряду Миколи Азарова з 2010 до 2012 року.

До речі, ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 2019, тому що останні п’ять років проживав у Донецьку, а це на українській території.

Того ж дня глава МВС Арсен Аваков направив до ЦВК вимогу переглянути рішення щодо екс-глави Адміністрації президента часів Януковича.