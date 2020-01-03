Андрей Клюев заочно арестован

Бывшему первому вице-премьеру правительства Николая Азарова Андрею Клюеву ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Высший антикоррупционный суд 3 января заочно арестовал Андрея Клюева, который находится в международном розыске.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Клюев был первым вице-премьером правительства Николая Азарова с 2010 до 2012 года.

Кстати, ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019, потому что последние пять лет проживал в Донецке, а это на украинской территории.

В тот же день глава МВД Арсен Аваков направил в ЦИК требование пересмотреть решение в отношении экс-главы Администрации президента времен Януковича.