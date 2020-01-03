Три поверхи біля озера та водоспаду: ЗМІ знайшли в Карпатах будинок козака Гаврилюка

У селі Нижній Березів Івано-Франківської області виявили, триповерховий будинок, площею 550 м². За інформацією ЗМІ житло належить колишньому народному депутату Верховної Ради Михайлу Гаврилюку.

У ЗМІ повідомили, що в Карпатах знайдено будинок колишнього народного депутата Верховної Ради Михайла Гаврилюка.

Будинок ще не добудований, але вже є три поверхи. Площа становить 550 м².

Факти ICTV написали екс-нардепу з проханням прокоментувати правдивість інформації, але поки Гаврилюк не відповів.

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Розслідування починається з того, що журналіст запитує у місцевих, як проїхати до водоспаду і озера, де йде будівництво. Жінка показує дорогу і каже, що будинок належить Гаврилюкам.

Після того, як журналіст приїхав на будівництво один з робітників представився братом тестя Гаврилюка і подзвонив уточнити у батька дружини Гаврилюка, коли екс-нардеп буде на місці.

У серпні Гаврилюк задекларував 381 тис. грн зарплати, як нардеп. З декларації випливає, що у нього немає інших доходів і заощаджень.

Дружина задекларувала лише 6 880 грн допомоги від держави при народженні дитини.

У сім’ї є авто SSANG YONG 2008 року випуску, куплене за 98 тис. грн.

До слова, цей автомобіль був помічений журналістом біля будівництва.

Також у декларації Гаврилюка відсутня інформація про будинок в Карпатах, об’єкти незакінченого будівництва або володіння ділянкою, що показав журналіст.

Сам Гаврилюк підтвердив, що дійсно будує цей будинок. За його словами, ділянка належить родині його дружини.

Нагадаємо, Михайло Гаврилюк – активіст Євромайдану, який здобув широку популярність після публікації в мережі відео знущань над ним з боку бійців спецпідрозділу Ягуар. Після він пройшов у парламент. У 2017 році Гаврилюк дав інтерв’ю Даші Селфі в рубриці програми Ранок у Великому Місті і розповів, що йому іноді не вистачає депутатської зарплати.

Джерело: TK Media