Томос, агіасма, екзорцизм: чи добре знаєте ви церковні терміни (ТЕСТ)

Українська православна церква 6 січня 2019 року отримала томос. Факти ICTV вирішили перевірити, чи добре ви розбираєтеся у церковній термінології.

Нелегко бути учасником дискусії про незалежність Української православної церкви, якщо ви не знаєте, що таке митрополит, томос і агіасма.

У православ’ї є 14 автокефальних церков. Вони канонічні, що означає, що вони визнають одна одну.

Найстаріша з них – це Константинопольська. Її патріарх – головний священнослужитель у православ’ї – Вселенський Патріарх Варфоломій I.

Автокефальні церкви не залежать одна від одної й самі затверджують власний статут, а також обирають митрополитів.

У липні Петро Порошенко звернувся до Константинополю, щоб УПЦ дали автокефалію.

15 грудня 2018 в Києві пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви. Предстоятелем нової помісної церкви став митрополит Епіфаній.

Незважаючи на те, що Російська православна церква була проти цього, 6 січня УПЦ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

Відтак, сьогодні це дуже актуальна тема. Переконайтеся, що правильно розумієте тлумачення церковних термінів.