В ногу з часом: Факти ICTV запустили новинні подкасти

Один із топових ресурсів на ринку Інтернет-ЗМІ сайт Факти ICTV освоює популярні тренди діджитал-сфери, вперше запустивши подкаст щоденних новин. Відтепер останні події України та світу можна буде прослухати на платформі Soundcloud та на сайті.

Аудіовипуски Фактів будуть щоденно з’являтися на каналі о 8.45, 12.45, 15.45, 18.45 та о 21.05.

Тренд на створення подкастів прийшов до нас зі Сполучених Штатів, де більшість популярних ЗМІ активно розвивають власні аудіопроекти. Попит на подібний формат постійно зростає.

За словами керівниці департаменту інтернет-проектів ICTV Ольги Тищук, цей функціонал стане у нагоді людям, які постійно перебувають в русі – за кермом, у громадському транспорті. Подкасти – дуже зручний спосіб постійно бути в курсі останніх новин.

– Ідея запустити подкаст Фактів була колективною, адже ми постійно стежимо за трендами, які є в діджиталі. Вперше ми випробували формат аудіоподкастів у рубриці Фактів Блоги, де інформацію можна як прочитати, так і прослухати. Так ми побачили, що є певний інтерес аудиторії до такого формату. Тож в рамках нового сезону Фактів на телеканалі ICTV, які оновили графіку, оновили студію, виникла ідея запустити аудіоподкасти для тих людей, які не мають змоги подивитись відеовипуск, але можуть спокійно прослухати його на телефоні, – розповідає Ольга Тищук.

На цьому Факти ICTV не планують зупинятися. Серед завдань відділу інтернет-проектів ICTV – запустити подкасти ключових подій дня в рамках 60 секунд. Таким чином користувач фактично за хвилину зможе отримати подієву картину дня.

– В перспективі ми хочемо до весни запустити цілий розділ на сайті Факти, де вже будуть зібрані всі подкасти. А на Soundcloud ми стартували тому, що ця платформа підтримується на усіх пристроях – і на iPhone, і на смартфонах Android, і на Windows, і на MacOs. А взагалі ми хочемо запустити ще Google Подкасти і Apple Podcasts, – поділилась планами Ольга Тищук.

Приєднуйтесь до аудіоподкастів Факти ICTV на каналі та залишайтесь в курсі найактуальніших подій, а також слідкуйте за експертними блогами провідних політологів та експертів України в рубриці Блоги.