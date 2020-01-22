День соборності України щорічно відзначають 22 січня.

У цей день був проголошений Акт возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Також 102 роки тому Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал, який проголошував незалежність УНР.

Вперше День соборності офіційно відсвяткували у 1939 році у Карпатській Україні.

Офіційний державний статус свято отримало за часів президента Леоніда Кучми, коли 21 січня 1999 року він підписав відповідний указ.

Однією з видатних подій цього свята була традиція створення живих ланцюгів, які символізували єдність українського народу.

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У багатьох бібліотеках столиці проводитимуть заходи, присвячені святу. Деякі з них носитимуть розважальний характер, на кшталт вікторин, а деякі розкажуть про історію проголошення Акту возз’єднання.

На мосту Патона пройде акція до Дня Соборності України, під час якої жителі Києва об’єднають правий і лівий берег столиці живим ланцюгом.

У Броварах до Дня Соборності в краєзнавчому музеї відбудеться виставка, присвячена святу.

А в Одесі, близько 10.00, відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника українському поету Тарасу Шевченку.

До слова, у 2018 році під час святкування Дня соборності України, вулицями Києва проїхався броньовик Отаман Петлюра.