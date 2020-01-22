День соборности Украины ежегодно отмечают 22 января.

В этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Также 102 года назад Украинская Центральная Рада приняла Четвертый универсал, который провозглашал независимость УНР.

Впервые День соборности официально отпраздновали в 1939 году в Карпатской Украине.

Официальный государственный статус праздник получил во времена президента Леонида Кучмы, когда 21 января 1999 года он подписал соответствующий указ.

Одним из выдающихся событий этого праздника была традиция создания живых цепей, которые символизировали единство украинского народа.

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Во многих библиотеках столицы будут проводить мероприятия, посвященные празднику. Некоторые из них будут носить развлекательный характер, вроде викторин, а некоторые расскажут об истории провозглашения Акта воссоединения.

На мосту Патона пройдет акция ко Дню Соборности Украины, во время которой жители Киева объединят правый и левый берег столицы живой цепью.

В Броварах ко Дню Соборности в краеведческом музее состоится выставка, посвященная празднику.

А в Одессе, около 10.00, состоится церемония возложения цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

К слову, в 2018 году во время празднования Дня соборности Украины, по улицам Киева проехался броневик Атаман Петлюра.