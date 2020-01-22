Уряд має звітувати перед Радою щодо реалізації законів – Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що в Регламенті має бути запроваджено звітування уряду перед парламентом щодо реалізації ухвалених законів.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

– За 28 років незалежності України ніхто ніколи не займався моніторингом законодавства: закон ухвалили і його відправляли у вільне плавання – ніхто не дивися і не спостерігав, наскільки та мета, яка на нього покладалася, виправдовує ті засоби, які на нього виділялися, – зазначив перший віце-спікер.

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За його словами, він зараз подає до кожного законопроекту поправку, згідно з якою впродовж року Кабінет міністрів має провести моніторинг, чи вдався цей закон і чи досягнув він тієї мети.

– Зараз ми хочемо це прописати в Регламенті Верховної Ради, аби це було обов`язковим, щоб уряд, який займається реалізацією усіх ухвалених законодавчих ініціатив, звітував перед парламентом щодо того, наскільки ці закони, які ми ухвалили, відповідають тій меті, яка на них покладалася, – додав Стефанчук.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду.