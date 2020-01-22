Правительство должно отчитываться перед Радой по реализации законов – Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что в Регламенте должна быть введена отчетность правительства перед парламентом по реализации принятых законов.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

– За 28 лет независимости Украины никто никогда не занимался мониторингом законодательства: закон приняли и его отправляли в свободное плавание – никто не смотрел и не наблюдал, как та цель, которая на него возлагалась, оправдывает те средства, которые на него выделялись, – отметил первый вице-спикер.

По его словам, он сейчас подает к каждому законопроекту поправку, согласно которой в течение года Кабинет министров должен провести мониторинг, удался ли этот закон и достиг ли он цели.

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– Сейчас мы хотим это прописать в Регламенте Верховной Рады, чтобы это было обязательным, чтобы правительство, которое занимается реализацией всех принятых законодательных инициатив, отчитывалось перед парламентом о том, насколько эти законы, которые мы приняли, соответствуют той цели, которая на них полагалась, – добавил Стефанчук.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства.